YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Buca Göç ve Mübadele Anı Evi’ne ödül

Buca Göç ve Mübadele Anı Evi’ne ödül

İZMİR HABERLERİ  | 14.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesine (APİKAM) bağlı Buca Göç ve Mübadele Anı Evi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfının (ÇEKÜL) düzenlediği Tarihi Kentler Birliği (TKB) Müze Özendirme Yarışması’nda "Göç Müzeleri" dalında ödüle layık görüldü.APİKAM’a bağlı Buca Göç ve Mübadele Anı Evi, ÇEKÜL’ün düzenlediği TKB Müze Özendirme Yarışması’nda "Göç Müzeleri" dalında ödüle layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesine (APİKAM) bağlı Buca Göç ve Mübadele Anı Evi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfının (ÇEKÜL) düzenlediği Tarihi Kentler Birliği (TKB) Müze Özendirme Yarışması’nda "Göç Müzeleri" dalında ödüle layık görüldü.
APİKAM’a bağlı Buca Göç ve Mübadele Anı Evi, ÇEKÜL’ün düzenlediği TKB Müze Özendirme Yarışması’nda "Göç Müzeleri" dalında ödüle layık görüldü. 16 belediyeden farklı ölçeklerde 18 müzenin katıldığı yarışmada Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi ve Antalya Manavgat Belediyesi Giritli Müzesi ve Giritliler Kültür Evi de ödüle layık görülen müzeler arasında yer aldı. Buca Göç ve Mübadele Anı Evi’nde, göç olgusuna odaklanan sergiler, dinletiler ile çocuklar için drama eğitimleri düzenleniyor, konuyu bilimsel olarak ele alan uluslararası sempozyum, panel ve söyleşiler ve sözlü tarih çalışmaları yapılıyor. Kurum, mübadeleyi yaşayan Türkiye ve Yunanistan halkları arasındaki dostluk, sevgi ve iş birliğini de geliştirmeyi hedefliyor. Buca Göç ve Mübadele Anı Evi, “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi” başta olmak üzere Türkiye’ye Balkan ülkelerinden yapılan göçlerin hikâyesini aktarmak ve göçmenlerden kalan kültürel mirası sergilemek için 2017 yılında faaliyete başlamıştı. Buca’da Kasaplar Meydanı, Menderes Mahallesi, 106. Sokak üzerindeki Göç ve Mübadele Anı Evi hafta içi 08.30-17.30, cumartesi günleri ise 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:17
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dalgıç Eczanesi
Balcova
Mert Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Mert Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

74 yaşındaki dondurmacı 6 saatlik izinde hizmete devam etti

74 yaşındaki dondurmacı 6 saatlik izinde hizmete devam etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.