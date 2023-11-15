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Buca polisinden zehir tacirlerine geçit yok: 93 tutuklama

15.11.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından 10 gün içerisinde yapılan huzur uygulamalarında, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 93’ü tutuklandı.

Buca polisinden zehir tacirlerine geçit yok: 93 tutuklama

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç unsurlarının önüne geçebilmek amacıyla ilçe genelinde huzur uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda, 33 bin 308 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması olan 310 şüpheli yakalandı. Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli ile uyuşturucu madde bulunduran 136 kişi kıskıvrak yakalandı. Uygulamalarda ayrıca, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, polis ekipleri tarafından 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

93 TUTUKLAMA

Buca polisinin huzur uygulamalarında yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlara karışan şüphelilerden 93’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Buca polisinden zehir tacirlerine geçit yok: 93 tutuklama

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