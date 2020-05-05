YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Buca’da Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri dönemi

Buca’da Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri dönemi

İZMİR HABERLERİ  | 05.05.2020 12:47 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri Projesini hayata geçiriyor.

Buca Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri Projesini hayata geçiriyor. Kent otomasyon sistemi için çalışma başlatan Buca Belediyesi, ilk olarak dijital arşiv oluşturma sürecinde belediyenin arşivini sayısallaştırarak kullanıma hazırladı. Belediye bünyesindeki mülkiyet, imar planı, numarataj gibi birçok bilgi, veri tabanına aktarılarak akıllı veriler haline getirildi.
Dijital kent olma yolunda köklü bir değişikliğe imza atmaya hazırlanan Buca Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri projesi için düğmeye bastı. Dijital arşiv, imar, numarataj gibi bilgilerin veri tabanına işlenmesiyle başlatılan çalışma kapsamında, şeffaf belediyeciliğin en önemli ayağı tamamlanmış olacak ve imar planlarına da web üzerinden bir tıkla ulaşılabilecek. Proje kapsamında Bucalıların kullanımına sunulacak kent rehberinde ise toplanma alanlarından fatura merkezlerine kadar yaşadıkları çevrede bulunan tüm önemli noktalar erişime açılacak.

Kent rehberi ile her yer parmak ucunda
Proje kapsamında Buca’nın kent rehberi oluşturularak hemşehrilerin ihtiyacı olan birçok bilgiye ulaşması kolaylaştırılacak. Özellikle son zamanlarda yaşanan depremlerle daha da önemli hale gelen ve acil durumlarda üzerine konteyner ve çadırların kurulabileceği, temel ihtiyaçların karşılanabileceği toplanma alanları, kent rehberinde yer alacak. Ayrıca, fatura merkezlerinden sinemalara, eczanelerden alışveriş merkezlerine kadar yaşadığımız çevrede bulunan tüm önemli noktalara da kent rehberinden ulaşabilecek. Öte yandan, şeffaf belediyecilik ve karar alma süreçleri anlayışı gereği, sorumlu olunan imar planları da web üzerinden bir tıkla ulaşılabilir hale gelecek.

Kurum içi süreçler daha şeffaf hale gelecek
Çalışma kapsamında ayrıca kurum içi işleyişlerde de köklü değişiklikler gerçekleştirilecek. Kurum içi işlemlerin de daha şeffaf, katılımcı ve verimli olması için, iş işleyişleri standartlaştırılarak, uygun sistem tasarımları ile otomatize edilecek. Fen İşleri Müdürlüğünün yapacağı yol çalışmalarından ruhsat başvuru süreçlerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışmalarından İmar Müdürlüğünün iş süreçlerine kadar tüm birimler çalışmalara entegre olacak. Projenin tamamen hayata geçmesiyle Bucalılar daha şeffaf, akılcı, verimli ve katılımcı belediyecilikle buluşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Silopi’de fide ekimi başladı

Silopi’de fide ekimi başladı

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

İzmir Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:14
Yatsı
21:42

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Feza Eczanesi
Balcova
Mert Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.