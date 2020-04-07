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Buca’da her gece konteynerler temizleniyor

İZMİR HABERLERİ  | 07.04.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kent genelinde korona virüse karşı 24 saat temizlik çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi temizlik işleri ekipleri, her gece ilçede 5 binin üzerinde çöp konteynerine dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Buca’da her gece konteynerler temizleniyor

Kent genelinde korona virüse karşı 24 saat temizlik çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi temizlik işleri ekipleri, her gece ilçede 5 binin üzerinde çöp konteynerine dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Sabaha kadar süren çalışmalarda ekipler, konteynerleri teker teker yıkadıktan sonra ilaçlıyor.
Korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı tüm ekipleriyle gece gündüz çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, kent genelinde sterilizasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çöp konteynerlerinin enfeksiyon yayma riskini ortadan kaldırmak için her gece dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. Saat 22.00’den sonra sahaya çıkan dezenfekte ekipleri, sabaha kadar Buca sokaklarındaki yer altı ve yer üstü tüm çöp konteynerlerini teker teker temizliyor.
Çöpleri boşaltıldıktan sonra konteynerler ilk olarak köpüklü suyla yıkanıyor. Yıkama işleminin ardından ekipler, konteynerlerdeki dezenfektasyonun daha uzun süre kalabilmesi için bakanlık onaylı ilaçlarla tam sterilizasyon sağlıyor. Buca’nın 47 mahallesinde yer alan toplam 5 binin üzerindeki çöp konteynerinin, her gece temizlenmeye devam edeceği ifade edildi.

Buca’da her gece konteynerler temizleniyor

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