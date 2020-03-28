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Buca’da ihtiyaç sahiplerine ve 65 yaş üstüne yardım eli

İZMİR HABERLERİ  | 28.03.2020 09:36 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı bir yandan tüm tedbirleri alırken vatandaşa “Evde kal” çağrısı yapmayı sürdüren Buca Belediyesi, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Korona virüse karşı bir yandan tüm tedbirleri alırken vatandaşa “Evde kal” çağrısı yapmayı sürdüren Buca Belediyesi, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere erzak paketleri hazırlandı.
Bucalı hemşehrilerin evlerinde güvenli bir şekilde korona virüsten korunmaları için çalışan Buca Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Temel mutfak ihtiyaçlarının yer aldığı paketlere korona virüsten korunmak için belirlenen 14 maddelik bilgi notları konularak “Evde kal” çağrısı yapıldı. Öte yandan, yasak gereği sokağa çıkamayan 65 yaş üstü hemşehrilerin ise ihtiyaçları yerine getirildi.

İhtiyaç sahiplerine mutfak erzakı
Buca genelinde dezavantajlı bölgeler başta olmak üzere mahalle mahalle liste belirlendi. Listede ihtiyaç sahibi aileler yer aldı. İçerisinde temel mutfak ihtiyaçları ve ayranın yer aldığı paketler, sosyal yardım ekipleri tarafından binlerce kapı ziyaret edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Hazırlanan erzak paketlerinin içerisine ise Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsten korunmak için açıklanan 14 maddelik kuralların ve Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın “Evde kal” mesajının yazılı olduğu bilgilendirme kartları konuldu.

65 yaş üstü hemşehrilerin acil ihtiyaçları yerine getirildi
Bir yandan ihtiyaç sahiplerine erzak paketleri ulaştırılırken bir yandan da İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü hemşehrilerin yardım talepleri yerine getirilmeye devam edildi. Yaşlıların, hastane, eczane, market alışverişi ve acil ihtiyaçları zabıta ekipleri tarafından teker teker karşılandı. Sokaklarda yasaktan haberi olmayan yaşlıların ise hızla ihtiyaçları giderilerek evlerine ulaştırıldı.

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