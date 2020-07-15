Buca’da metruk bina yıkıldı

Buca Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.

Buca Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İnkılap Mahallesi 515 Sokak’ta bulunan madde bağımlıların mesken tuttuğu ve uzun süredir kullanılmadığı için çöplüğe dönen metruk binayı yıktı. Geçtiğimiz şubat ayında amacı dışında kullanımını önlemek için pencere ve kapıları kapatılan binanın kimliği bilinmeyen kişilerce kullanıldığı ve çevre halkını rahatsız ettiği tespiti üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yıkım işlemi gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, madde kullananlara ait şırınga, alkol şişelerinin de bulunduğu çöp eve dönen binanın yıkılmasıyla rahat bir nefes aldı. Buca Belediyesi ekipleri, vatandaşların bildirmesi halinde ilçe genelinde amacı dışında kullanılan metruk binalarda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra işlem yapılabileceğini söyledi.

