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Buca’da sokak hayvanlarına bayramda mama desteği

İZMİR HABERLERİ  | 25.05.2020 15:16 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi Veteriner İşleri, Ramazan Bayramı süresinde kedi, köpek ve kanatlı hayvanlar için seferberlik ilan etti.

Buca Belediyesi Veteriner İşleri, Ramazan Bayramı süresinde kedi, köpek ve kanatlı hayvanlar için seferberlik ilan etti. Ekiplerin, 4 günlük kısıtlama süresinde kent merkezindeki sokak hayvanlarına 1 ton mama dağıtımı gerçekleştireceği bildirildi.
Pandemi boyunca sokak hayvanları için tedbirler alan Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramında sokak hayvanları için seferber oldu. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekiplerin, kent merkezinde yer alan 60 adet beslenme odağına kedi ve köpekler için 1 ton mama dağıtımını yapacağı belirtildi. Öte yandan ekipler, kedi ve köpeklerin yanı sıra park, bahçe ve ormanlık alanlardaki kanatlı hayvanlara da yemleme yaptı.
Kent merkezindeki çalışmaların yanı sıra Buca’nın uzak mahallelerindeki sokak hayvanları da unutulmadı. Özellikle süper marketlerin kasap reyonlarından ayrılan et ve kemik parçaları ile restoranlardan alınan yemek artıkları, günlük toplanarak hazırlandı. Hazırlanan gıda ürünleri, Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere kırsaldaki sokak hayvanlarına ulaştırıldı.

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