Buca’da sokaklar polis uygulamalarıyla güvende

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında özellikle gece saatlerinde uygulamalarını sürdürürken, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla birçok noktada operasyonlar gerçekleştirdi. 1 - 19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 15 şüpheli ile uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 209 şüpheli polis ve bekçi ekiplerince yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ve 26 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

İlçede suçu önlemeye ve suçluları yakalamaya yönelik uygulamaların, her gün süreceği bildirildi.

