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Buca’da talepler sokak sokak yerine geliyor

İZMİR HABERLERİ  | 07.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde belediye ekipleri, muhtarlıklar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kentin sokaklarında çalışmalar yaptı.

İzmir’in Buca ilçesinde belediye ekipleri, muhtarlıklar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kentin sokaklarında çalışmalar yaptı. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, geride kalan 15 aylık dönemde 27 bin metrekarelik alana kilit parke döşerken, 13 kilometrelik kaldırım, 7 bin metrekarelik alanda da asfalt yaması yaptı.
Mahalle mahalle gezerek talepleri toplayan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, hizmeti kent sokaklarına taşıdı. Mahalle turlarında muhtarlardan aldığı notlarla fen işleri çalışmalarının rotasını çizen Başkan Kılıç, tüm taleplerin yerine getirilmesi için talimat verdi.
Yürütülen çalışmaların büyük çoğunluğunda, Buca Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde imal edilen ürünler kullanıldı. Özellikle meyilli sokaklarda kilit parke döşemesi yapılarak kayma sorunu giderildi. Sokakların yanı sıra park ve kaldırımlarda kullanılmak üzere 15 aylık dönemde 27 bin metrekare kilit parke taşı döşendi.
En çok ağırlık verilen çalışmalardan biriside kaldırım yapımı oldu. Şantiyede üretilen toplam 19 bin 500 adet bordür taşlarla Buca sokaklarında toplam 13 bin metre uzunluğunda kaldırım yapıldı. Bordür taşların yanı sıra bin 217 adet yağmur oluğuyla toplam 609 metre yağmur suyu gideri yerleştirildi.
Öte yandan, Buca sokaklarında asfaltlama çalışmalarına hız verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülen asfalt serme çalışmalarının yanı sıra Buca Belediyesi ekipleri, bozulan yolları tamir etti. Yürütülen çalışmalar kapsamında bin 292 ton asfalt dökülerek toplamda 7 bin metrekarelik alan onarıldı.

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