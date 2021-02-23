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Bucak Belediyesinden vergi borcu yapılandırma açıklaması

23.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Burdur’un Bucak Belediyesi, belediyeye olan vergi borçlarını yapılandıran vatandaşların birinci taksitini ödemede son günün 1 Mart olduğunu duyurdu.Bucak Belediyesinden yapılandırma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, " 11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı 17 Kasım 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde belediyemize emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, içme ve atık su alacakları, İdari Para Cezaları ve 6183 sayılı kanuna göre tahsil edilen alacaklardan kaynaklı olan borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın yapılandırmadan dolayı oluşan 1.

Burdur’un Bucak Belediyesi, belediyeye olan vergi borçlarını yapılandıran vatandaşların birinci taksitini ödemede son günün 1 Mart olduğunu duyurdu.
Bucak Belediyesinden yapılandırma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, " 11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı 17 Kasım 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde belediyemize emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, içme ve atık su alacakları, İdari Para Cezaları ve 6183 sayılı kanuna göre tahsil edilen alacaklardan kaynaklı olan borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın yapılandırmadan dolayı oluşan 1. taksit ödemeleri 01 Mart 2021 tarihinde sona ermektedir ” denildi.

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