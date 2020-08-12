Bucak’ta kukla tiyatrosu düzenlenecek

Bucak Belediyesi ve Kaş Belediyesi işbirliğince hazırlanan kukla tiyatrosu, 14 Ağustos Cuma günü Şirinler Parkında düzenlenecek. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, canlı performans, tahta bacak ve çeşitli gösterilerin yer alacağı tiyatroya tüm vatandaşları davet etti.

Emrullah Ünal, ilçede sosyal ve kültürel etkinliklerin devam ettiğini belirterek, “Kaş Belediyesi ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde kukla tiyatrosunu halkımızla ve çocuklarımızla buluşturuyoruz. 14 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00’de Şirinler Parkında düzenleyeceğimiz etkinliğimizde Karagöz-Hacivat gölge oyunu ve canlı performans, tahta bacak ve çeşitli gösterilerimiz olacak. Kaş Belediyesi tiyatro grubunu Bucak halkımızla buluşturmamıza desteklerinden dolayı Kaş Belediye Başkanımız Mutlu Ultaş’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı ve özellikle çocuklarımızı kukla tiyatrosu etkinliğimize davet ediyorum” dedi.

