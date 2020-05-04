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Bucak’ta Ramazan ayının vazgeçilmezi lokma tatlısı

BURDUR HABERLERİ  | 04.05.2020 17:07 | Son Güncelleme

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Lokma tatlısı satışı başladı.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Lokma tatlısı satışı başladı. Burdur’da kafelerin kapalı olması, halkı Ramazan’a özel sadece lokma tatlısı yapan dükkanlara yöneltti.
Burdur’un Bucak ilçesinde Korona virüs (Covid-19) nedeniyle kafelerin kapalı olması, halkı ramazana özel sadece lokma tatlısı yapan dükkanlara yöneltti. Bucak’ın merkez çarşısındaki ramazana özel lokmalarıyla meşhur tatlıcılara olan ilgi geçen yıllara göre bu ramazan daha da arttı. Bu ilgi ramazan ayı başlangıcından bu tarafa devam ediyor. Yirmi yıldır tatlıcılık yapan Ali Bölge, lokma tatlısının Ramazan ayında başka bir yeri olduğunu belirtirken, imalatçılar vatandaşların ilgisinden de oldukça memnun.Lokmanın kilogramı 15 liradan satılıyor.

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