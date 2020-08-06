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Bucak’ta sathi asfalt sezonu törenle açıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

Bucak Belediyesi’nin sathi asfalt sezonu açılışı törenle gerçekleştirildi.Çamlıca Mahallesinde düzenlenen törende, bu sezon 30 kilometre daha yeni yol açılacağını müjdeleyen Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, çok ciddi ölçeklerdeki imar ve yol çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.Ünal, Bucak’ta halkın ulaşımda sorun yaşamamasını hedeflediklerini belirterek, “Bu yıl sathi asfaltlama sezonumuzu açıyoruz.

Bucak Belediyesi’nin sathi asfalt sezonu açılışı törenle gerçekleştirildi.
Çamlıca Mahallesinde düzenlenen törende, bu sezon 30 kilometre daha yeni yol açılacağını müjdeleyen Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, çok ciddi ölçeklerdeki imar ve yol çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.
Ünal, Bucak’ta halkın ulaşımda sorun yaşamamasını hedeflediklerini belirterek, “Bu yıl sathi asfaltlama sezonumuzu açıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımıza Çamlıca Mahallesinden başladık. Bildiğiniz gibi tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de etkili olan bir Pandemi dönemi yaşadık. Bu pandemi dönemi daha önceden planladığımız bazı yatırım ve hizmetlerimizin belirli bir süre ertelenmesine neden oldu. Önceki planlamamıza göre asfalt sezonumuz daha önce başlayacaktı. Pandemi dönemi nedeniyle asfalt sezonumuzu şimdi açıyoruz. Çamlıca Mahallesinden başladığımız sathi kaplama asfalt kaplama çalışmalarımız Fatih Mahallesi, Onaç Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Barbaros Mahallesinde devam edecek. İlk etapta 8 km yapacağımız sathi kaplama asfalt çalışmamızda yılsonuna kadar 30 km’yi bulacak. İlçemizde genelinde planladığımız gerek parke yapımı, gerekse asfalt çalışmalarında alt yapı çalışmaları yani doğalgaz, kanalizasyon, elektrik, Telekom alt yapılarının tamamlandığı yollarımızı öncelikle yapıyoruz.”dedi.
Bir yeri kalkındırmanın ilk adımının yol açmak olduğunu vurgulayan Başkan Ünal, ne kadar imar planı yapılırsa da, yol açılmadan ruhsat verilemeyeceğini söyledi.
Bucak’ı kısa sürede ihya edebilmek için daha güçlü ekipmana ihtiyaç duyduklarını belirten Ünal, araç filolarını yenilemeye başladıklarını hatırlattı.
Güçlü ekipmanlarla daha çok imar ve yol çalışmalarını hızlandıracaklarını belirten Ünal elde edilen yeni değerlerle de daha fazla hizmet etme gayretinde olacaklarını söyledi.
Belediye Meclis Üyelerinin ve muhtarlarında hazır bulunduğu törende açılış kurdelesi kesilerek, asfaltlama sezonu açıldı.

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