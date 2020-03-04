YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bucalı annelere AÇEV’le destek programı

Bucalı annelere AÇEV’le destek programı

İZMİR HABERLERİ  | 04.03.2020 11:19 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle 3-6 yaş çocuğu olan annelere eğitim semineri verdi.

Buca Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle 3-6 yaş çocuğu olan annelere eğitim semineri verdi. Tuvalet eğitiminden uyku düzenine kadar birçok konuda eğitim alan annelere sertifikalarını ise çocukları verdi.
Buca Belediyesi, 26 yıldır annelerin ve çocukların gelişimi için eğitim veren Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile yeni bir projeye imza attı. "Annelik Yolculuğunda Yalnız Değilsiniz" sloganıyla gerçekleştirilen "Anne Destek" programı, Buca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirildi.
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezi ve Güzel Sanatlar Merkezinde ücretsiz olarak düzenlenen seminere Bucalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Seminer kapsamında merkezlere gelen eğitimciler, 3-6 yaş arasında çocuğu olan annelere çocuklarıyla daha etkili ve sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri için çocuk gelişiminin önemli aşamaları, ailenin rolü ve önemi, çocuk ve anne sağlığı için bilinmesi gerekenler, çocuk ve en yakın çevresi hakkında eğitim verdi. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen programda ise annelerin katılım belgesini çocukları verdi.
13 hafta boyunca devam eden eğitim semineri, haftada bir gün 2 buçuk saatlik süreyle gerçekleştirilmeye devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

İzmir Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:32
Öğle
13:28
İkindi
16:41
Akşam
19:14
Yatsı
20:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Nazlı Deniz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

Sağlık-Sen’den döner sermaye başvurusu

Sağlık-Sen’den döner sermaye başvurusu

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.