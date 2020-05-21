YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bucalı çocuklara evde oyun sürprizi

Bucalı çocuklara evde oyun sürprizi

İZMİR HABERLERİ  | 21.05.2020 10:11 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde sokağa çıkışları kısıtlanan çocuklar dün parklara akın etti.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde sokağa çıkışları kısıtlanan çocuklar dün parklara akın etti. Kısıtlı zamanda sokakların tadını çıkarmaya çalışan çocukların coşkusuna Buca Belediyesi de ortak oldu. Çocuklara evde kaldıkları süreyi en verimli şekilde değerlendirebilmeleri için 60 sorudan oluşan oyun kartları hediye edildi.
Sokağa çıkma yasağının esnetilmesi ardından Buca Belediyesi önceki gün 4 saatlik izinle sokağa çıkan 0-14 yaş grubundaki çocukların keyifli ve sağlıklı zaman geçirmelerine destek oldu. Belediye, çocuklara tanınan serbest zaman öncesi kentteki park ve bahçeleri ilaçlayarak önlem aldı.

Aile içi iletişimi arttıracak oyun
Buca Belediyesi, muhtarlıklar aracılığıyla çocuklara özel hazırladığı oyun kartları dağıttı. Çocukların kişisel gelişimleri ve aile içi iletişimini artırmayı hedefleyen oyun kartlarında, 60 adet soru yer aldı. Ailelerin çocuklarını keşfetmeleri ve daha iyi anlamalarına da yardımcı olacak kartlar velilerden tam not aldı.

5 bin adet kart
Sokağa çıkma yasağı sürecinde çocukların evde kaldıkları süreyi en verimli şekilde geçirmeleri için hazırlanan “Dodo Kutum” isimli toplam 5 bin adet kart, muhtarlar tarafından dağıtıldı. Çocuklar, kartlara yoğun ilgi gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:48
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:28
Yatsı
22:03

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Barın Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.