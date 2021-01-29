Buca’nın metruk binalarında yıkımlar başladı

Bucalı hemşehrilerin can ve mal güvenliğini korumak için ilçe genelindeki metruk ve riskli binalarda çalışma başlatan Buca Belediyesi, yasal süreci tamamlanan yapılarda yıkımlara başladı. Çalışma kapsamında ilk olarak 15 adet yere müdahale edilirken, yıkılan alanlar imar planları doğrultusunda kente kazandırılacak.

Kent güvenliğini sağlamak için sahada çalışmalarına hız katan Buca Belediyesi, mahalle aralarında terk edilen ve risk oluşturan yapılara müdahale etti. Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak, olası bir depremde veya sarsıntıda yıkılma tehlikesi bulunan yapılar ile metruk durumdaki terk edilmiş binaların tespiti yapıldı. Tespiti yapılan binalar hakkında, genel asayişi tehdit edecek unsulara yol açmaması, vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için yasal işlem başlatıldı.

15 metruk ve riskli yapının yıkımı gerçekleşti

İmar Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre çalışma yürüten ekipler, yasal sürecin ardından belirlenen alanlarda yıkımlara başladı. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, toplam 15 adet metruk ve riskli yapının kontrollü bir şekilde yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımı yapılan alanların, imar planlarına uygun olarak yol, yeşil alan gibi düzenlemeleri yapılarak yeniden kente kazandırılacak.



