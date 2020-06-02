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Buca’nın restoranları normalleşme sürecine hazır

İZMİR HABERLERİ  | 02.06.2020 09:54 | Son Güncelleme

Halk sağlığını korumak için pandemi süreci boyunca denetimlerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi zabıta ekipleri, 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci kapsamında yeniden kepenk açan restoran ve kafelerde oturma düzeni ve hijyen denetimi yaptı.

Halk sağlığını korumak için pandemi süreci boyunca denetimlerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi zabıta ekipleri, 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci kapsamında yeniden kepenk açan restoran ve kafelerde oturma düzeni ve hijyen denetimi yaptı. Esnafı, İçişleri Bakanlığının yayınladığı korona virüs önlemlerine uymaları konusunda uyaran ekipler, denetimler sonucunda Buca’nın restoran ve kafelerine tam not verdi.
Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır müşteri kabul edemeyen lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi çok sayıda işletme, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden kontrollü olarak hizmete açıldı. Normalleşme sürecinin ilk gününde Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, esnafı ziyaret etti.

Alınacak tedbirler tek tek anlatıldı
Esnafa geride kalan zorlu sürecin ardından sağlıklı ve bol kazançlı bir dönem dileyen zabıta ekipleri, açılış hazırlığı yapan işletme sahiplerine uygulanması gereken kriterler hakkında bilgi verdi. Salgının yayılmasına engel olmak için sosyal mesafe başta olmak üzere hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılar yaptı.

Metreli sosyal mesafe kontrolü
Hizmet vermeye başlayan işletmelerde; sensörlü kapı, ateş ölçümü, masa konumu, oturma düzeni, dezenfektan ve maske kullanımı, mutfak-personel hijyeni, tek kullanımlık ürünler gibi önlem başlıklarını tek tek kontrol eden zabıta ekipleri, Buca’nın esnafına tam not verdi. Ekipler, korona virüs tehlikesi geçip hayat tamamen normale dönene kadar, kent genelinde kontrollerini sürdürmeye devam edecek.

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