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Budaklı Kaplıcası fotoğrafçıların akınına uğruyor

08.02.2021 08:30 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcası, kış aylarında sıcak suya giren manda ve atları fotoğraflamak isteyen fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye akın eden fotoğrafçılar, kış aylarında 40 derece sıcaklıktaki kaplıcaya manda ve atlarıyla giren çocukları görüntülüyor.

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcası, kış aylarında sıcak suya giren manda ve atları fotoğraflamak isteyen fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.
Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye akın eden fotoğrafçılar, kış aylarında 40 derece sıcaklıktaki kaplıcaya manda ve atlarıyla giren çocukları görüntülüyor. Budaklı Kaplıcasına kış aylarında sık sık gelen fotoğrafçılar, il dışından gelen misafirlerine kaplıcayı tanıttıklarını söylediler. Özellikle kış aylarında dışarı çıkmayan mandalar ve atlar kirlenince sahipleri tarafından kaplıca suyuna götürülerek yıkanıp temizleniyorlar. Bu anlar ise fotoğrafçılardan büyük ilgi görüyor.
Kaplıca bölgesinde insanlar için de ayrı bir havuz olunca bir yanda şifa arayan insanlarla dolan kaplıca diğer tarafta ise hayvanlara hizmet veriyor. Bunu fırsat bile fotoğraf sanatçıları da kaplıcaya gelerek arşivlerine değişik ve ilginç fotoğraflar katıyorlar.

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