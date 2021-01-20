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Budama ekibine eğitim

20.01.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde göreve yeni başlayan budama ekibi eğitimden geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde göreve yeni başlayan budama ekibi eğitimden geçti. Kent genelinde bulunan yeşil alanların sağlıklı şekilde büyümesi ve korunması için çalışmalar yürütecek olan budama ekibine, teorik ve pratik eğitim verildi.
Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen eğitim, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan orman mühendisi Zeliha Mecit tarafından verildi. Budama eğitiminden önce personele, etik ve kamu etiği, etik davranış ilkeleri, kamu görevlilerinden beklenen etik davranışlar anlatıldı. Eğitimde, doğru budama teknikleri, ağaç türlerine göre budama biçimleri, budama zamanı ve kuralları ve budama sonrası yapılacak işlemler ayrıntılı bir biçimde anlatıldı. Teorik eğitimin ardından aktarılan bilgiler uygulamalı olarak sahada da gösterildi.
Budama eğitiminin ardından gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kapsamında ise iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, çalışma sırasında oluşabilecek riskler ve önlemler, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları anlatıldı.

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