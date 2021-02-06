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Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

06.02.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Kütahya’da evinin bahçesindeki ağacın dallarını budarken dengesini kaybedip beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti.Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Yasin Burmalı, budama işi için ağaca çıktı.

Kütahya’da evinin bahçesindeki ağacın dallarını budarken dengesini kaybedip beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti.
Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Yasin Burmalı, budama işi için ağaca çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Burmalı, beton zemine düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Burmalı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Burnalı’nın cenazesi otopsi için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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