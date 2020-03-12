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Budanan zeytin ağaçları, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek

MUĞLA HABERLERİ  | 12.03.2020 19:16 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi, kendi mülkiyetindeki arazilerde bulunan zeytin ağaçlarında budama sonrası elde edilen odunları, ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.Bodrum Belediyesi, mülkiyetindeki arazilerde bulunan zeytin ağaçlarından verimi ve kaliteyi yükseltmek için başlatılan çalışmalar kapsamında, Çömlekçi, Dereköy ve Yeniköy mahallelerinde toplam 450 adet zeytin ağacının budamasını tamamladı.Budanan zeytin ağaçlarının dalları odun olarak kullanılmak üzere Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.Bodrum’un kırsal kesimi olan Karaova’daki tarım arazilerinin verimli değerlendirilmesi amacıyla projeleri hayata geçiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sürdürülebilir tarım projelerinin Belediye mülkiyetindeki arazilerden başlatılması talimatı vermişti.

Bodrum Belediyesi, kendi mülkiyetindeki arazilerde bulunan zeytin ağaçlarında budama sonrası elde edilen odunları, ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.
Bodrum Belediyesi, mülkiyetindeki arazilerde bulunan zeytin ağaçlarından verimi ve kaliteyi yükseltmek için başlatılan çalışmalar kapsamında, Çömlekçi, Dereköy ve Yeniköy mahallelerinde toplam 450 adet zeytin ağacının budamasını tamamladı.
Budanan zeytin ağaçlarının dalları odun olarak kullanılmak üzere Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.
Bodrum’un kırsal kesimi olan Karaova’daki tarım arazilerinin verimli değerlendirilmesi amacıyla projeleri hayata geçiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sürdürülebilir tarım projelerinin Belediye mülkiyetindeki arazilerden başlatılması talimatı vermişti. Başkan Aras, “Bodrum’da verimli, ekilebilir toprakları ekonomiye kazandırarak, tarım arazilerini kontrolsüz büyümeden korumayı hedefliyoruz. Bunun ilk adımı Belediyemize ait alanlardaki ağaçları verimli hale getirmekti. Yıllardır atıl kalan zeytin ağaçları için bir çalışma başlattık. Hasat döneminde topladığımız zeytinleri, zeytinyağı olarak değerlendirdik. Önümüzdeki sene daha yüksek oranda verim elde edecek şekilde bakıma aldık. Bu arada elde ettiğimiz odunları da ihtiyaç sahibi ailelerimize yakacak odun olarak dağıtıyoruz. Tarımın başlı başına bir ekonomik sistem olduğunu ortaya koyan küçük ama etkili adımlar atıyoruz.”dedi.

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