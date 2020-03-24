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BUDO ve BBBUS'ta mesafeli koltuk düzenine geçildi

BURSA HABERLERİ  | 24.03.2020 12:19 | Son Güncelleme

BUDO ve BBBUS'ta mesafeli koltuk düzenine geçildi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi Burulaş, "Sağlık olsun diye koltuklarımızın yarısını boş tutuyoruz" sloganıyla BUDO ve BBBUS'ta mesafeli koltuk düzeni uygulamasına geçti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’de de ölümlere yol açan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, ilk günden itibaren toplu ulaşım araçlarının tamamında dezenfekte uygulaması başlatan Burulaş, vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımının sağlanması için yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Bursa-İstanbul arasında ulaşımı sağlayan BUDO ve BBBUS’ta yolcu sayıları yarı yarıya azaltıldı. "Sağlık olsun diye koltuklarımızın yarısını boş tutuyoruz" sloganıyla başlatılan uygulamada her yolcunun arasında bir koltuk boş bırakılırken, sosyal mesafenin açılması da sağlanmış oluyor.

Bunun yanında önlem amaçlı olarak BUDO ve BBBUS bilet satışları fiziksel teması azaltmak ve kontrollü satış uygulaması çerçevesinde geçici bir süreyle sadece BUDO/BBBUS web sitesi ve gişelerden yapılacak.

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