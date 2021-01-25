YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

25.01.2021 08:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Bursa Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:21
İkindi
15:57
Akşam
18:20
Yatsı
19:42

Bursa Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Bursa'da servis aracı ile çöp kamyonu arasında sıkışan işçi yaralandı

Bursa'da servis aracı ile çöp kamyonu arasında sıkışan işçi yaralandı

Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve bekçilere saldıran kişi gözaltına alındı

Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve bekçilere saldıran kişi gözaltına alındı

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

Başkan Işık: "Dünya, tüm canlılar iyi oldukça daha güzel"

Başkan Işık: "Dünya, tüm canlılar iyi oldukça daha güzel"

Nilüfer’de satranç turnuvasına büyük ilgi

Nilüfer’de satranç turnuvasına büyük ilgi

Bursa’da renk cümbüşü

Bursa’da renk cümbüşü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.