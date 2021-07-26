YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Büfesinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti

Büfesinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti

26.07.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büfesinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptığını güvenlik kamerası kaydından belirleyen büfe işletmecisi, zanlıyı yakalayıp polise teslim etti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, iş yeri sahibi M.B, büfesinden gazete rafının çalınması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Çevredeki esnafa hırsızın eşkalini anlatan M.B, bir süre sonra hırsızın tekrar büfe çevresine geldiği bilgisine ulaştı.

Kamera kayıtlarından eşkalini belirlediği şüpheliyi takiple yakalan M.B, daha sonra durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, zanlının büfe önünden gazete rafını çalması, daha sonra da M.B'nin yakaladığı şüpheliyle yürümesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ara sokağa götürüp dudaklarından öptü! O aileye tehdit şokuAra sokağa götürüp dudaklarından öptü! O aileye tehdit şoku
PARTNERAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyorAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyor
Ayçiçeği yağı fiyatında düşüş bekleniyorAyçiçeği yağı fiyatında düşüş bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:32
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:59
Yatsı
21:29

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazartesi

Omerya Eczanesi
Seyhan
Vilayet Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Ünlü Eczanesi
Seyhan
Feray Eczanesi
Seyhan
Tufan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.