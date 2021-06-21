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Buğday çeşidi "Albaşak" Türk çiftçisinin yüzünü güldürecek

21.06.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek: - "Yeni geliştirilen buğday çeşidimiz kalite değeri, protein, glüten ve enerji değeri açısından üst düzeyde bir ürün. Ayrıyeten 'Albaşak' hastalıklara karşıda çok toleranslı gözüküyor"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yeni buğday çeşidi "Albaşak", hastalıklara dayanıklılığı ve kalitesiyle ön plana çıkıyor.

Enstitü, birçok tohum ıslah çalışmasıyla ülke ekonomisi ve tarımsal üretime önemli katkı sunmaya devam ediyor.

Bölgenin tarımsal özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş ürün gruplarında araştırmalar yapan enstitü, Trakya'da geniş alanlarda ekimi yapılan çeltik, ayçiçeği, buğday ve arpa bitkilerinde ıslah ve adaptasyon çalışmaları yürütüyor.

Enstitünün Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, bugüne kadar pek çok çeşidin enstitü tarafından geliştirildiğini söyledi.

Son olarak geliştirdikleri ve "Albaşak" ismini verdikleri buğday çeşidinin hem verim hem de hastalıklara dayanıklılık açısından çok avantajlı olduğunu belirten Tülek, "Yeni geliştirilen buğday çeşidimiz kalite değeri, protein, glüten ve enerji değeri açısından üst düzeyde bir ürün. Ayrıca 'Albaşak' hastalıklara karşıda çok toleranslı gözüküyor. Bu ekmeklik bu buğday çeşidinde istenilen verim, kalite, tolerans gibi istisnai birlikteliklerinde bir arada toplandığını görüyoruz. Mayıs ayında da tescil işlemi tamamlandı, artık çiftçimizin kullanımına hazır hale geldi." dedi.

Yeni geliştirilen buğday çeşidinin kılçıklı bir başak formuna sahip olduğunu, hasat zamanı hafif koyu bir renk aldığını vurgulayan Tülek, buğday çeşidinin hafif kahverengi ve kırmızımsı bir rengi andırdığı için "Albaşak" ismi verildiğini kaydetti.

Tülek, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ülke ekonomisine ve Türk çiftçisine hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

Deneme amaçlı ekilen 2 dekarlık alanda yeni üründe, bu sene dönümde 500- 600 kilogram verim beklediklerini anlatan Tülek, ürünün yakın zamanda çiftçilerin gözdesi haline geleceğini sözlerine ekledi.

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