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Buğday hasat edilirken çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

31.07.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Buldan ilçesinde biçerdöverle buğday hasadı yapılırken çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Buğday hasat edilirken çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Hasanbeyler Mahallesi’nde biçerdöver ile buğday hasadı yapıldığı sırada çıkan kıvılcım, anız yangına neden oldu. Bir anda geniş bir alana yayılan anız yangının ormana sıçramaması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı. Hasat sırasında çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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