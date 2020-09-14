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Buğday Meydanında sonbahar hareketliliği

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.09.2020 09:06 | Son Güncelleme

Erzincan’ın en eski alışveriş merkezlerinden olan Buğday Meydanı, dağ meyveleri ve köylerde yetiştirilen yöresel ürünlerin işlenip pazara getirilmesiyle beraber yoğun günlerini yaşıyor.Sonbahar aylarıyla birlikte Erzincan’da Buğday Meydanına akın eden vatandaşlar tezgâhları süsleyen yerli ürünlere rağbet gösteriyor.

Buğday Meydanında sonbahar hareketliliği

Erzincan’ın en eski alışveriş merkezlerinden olan Buğday Meydanı, dağ meyveleri ve köylerde yetiştirilen yöresel ürünlerin işlenip pazara getirilmesiyle beraber yoğun günlerini yaşıyor.
Sonbahar aylarıyla birlikte Erzincan’da Buğday Meydanına akın eden vatandaşlar tezgâhları süsleyen yerli ürünlere rağbet gösteriyor. Haftanın ilk günü köylerden gelen yerli ürünlerin sergilendiği Buğday Meydanında, dağlarda yetişen meyvelerin tezgahlarda yerini almasıyla ilgi daha da büyük oluyor.
Yerli sebze ve meyvenin yanı sıra kızılcık, karadut, dut kurusu, kayısı kurusu, pestil, pekmez, bal başta olmak üzere çeşitli yerli ürünlerin satışının yapıldığı Buğday Meydanına vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Pazarda dut kurusu 20 TL, kaysı kurusu 20 TL, pestil 35 TL, kuşburnu 7 TL’den alıcı buluyor.

Buğday Meydanında sonbahar hareketliliği

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