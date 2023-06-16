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Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu

16.06.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu.

Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu

Yaklaşık 90 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın 3 saat süren çalışmanın sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Sabancı’nın kiracısı olduğu 90 dönümlük buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Buğday hasadının yapılmasından bir gün sonra samanların toplanması esnasında çıkan yangın kısa sürede tüm alana yayıldı. Önce çevredeki çiftçilerin çabası ile söndürülmeye çalışılan yangına orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra itfaiye, jandarma ve polis ekipleri de müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın sebebi ile çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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