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Buğday ve arpa alım fiyatları Güneydoğulu üreticileri memnun etti

09.06.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2023 hasat dönemindeki buğday ile arpanın alım fiyatlarının Güneydoğulu üreticileri memnun ettiğini belirtti.

Kadooğlu, yazılı açıklamasında, bölgedeki üreticilerin bir süredir alım fiyatlarıyla ilgili beklenti içinde olduklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alım fiyatlarını açıklamasının üreticileri memnun ettiğini aktaran Kadooğlu, şunları kaydetti:

"TUSAF verilerine göre Türkiye'deki un fabrikalarının yaklaşık yüzde 22'sine ev sahipliği yapan bölgemiz, lider olduğu bu alandaki 6,7 milyon ton un üretim kapasitesiyle hedef pazarımızdaki pek çok ülke için önemli bir gıda merkezi konumunda. Önemli bir tedarikçi olarak üreticilerimiz, uzun süredir alım fiyatlarıyla ilgili bir beklenti içindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 TL, arpada ise 7 bin TL alım fiyatına ek olarak bakanlığımızın üretim primi desteği, bölgedeki üreticilerimizi memnun etti."

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