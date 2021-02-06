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Buğday yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

06.02.2021 18:46 | Son Güncelleme:
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Buğday yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Gümüşhane-Bayburt karayolu Vauk dağı geçidinde buğday yüklü kamyon kontrolden çıkarak yan yattı.

Gümüşhane-Bayburt karayolu Vauk dağı geçidinde buğday yüklü kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre yüklediği buğdayı Samsun’dan Erzurum’a götüren Özer Kavruk yönetimindeki 25 RA 463 plakalı kamyon, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı geçidi Güvercinlik köyü mevkiinde devrildi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonun kasasındaki buğday yükü yol kenarındaki tarlaya dağıldı.
Kazanın ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Kavruk’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Buğday yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

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