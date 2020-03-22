YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Buğra Arkın "Calyx" yeni takımında ilk mücadelesine çıktı

Buğra Arkın "Calyx" yeni takımında ilk mücadelesine çıktı

OSMANİYE HABERLERİ  | 22.03.2020 13:28 | Son Güncelleme

Amerikan Envy organizasyonuna transfer olan milli oyuncu Buğra “Calyx” Arkın yeni takımı Envy ile ilk resmi mücadelesine çıktı.Flashpoint adlı organizasyonun düzenlediği turnuvada yer alan Envy ilk maçını GenG’e karşı oynadı.

Buğra Arkın "Calyx" yeni takımında ilk mücadelesine çıktı

Amerikan Envy organizasyonuna transfer olan milli oyuncu Buğra “Calyx” Arkın yeni takımı Envy ile ilk resmi mücadelesine çıktı.
Flashpoint adlı organizasyonun düzenlediği turnuvada yer alan Envy ilk maçını GenG’e karşı oynadı. Milli oyuncu Buğra “Calyx” Arkın iyi bir performans gösterse de 3 maçlık seriyi Envy 2-1 kaybetti. Organizasyonun, korona virüs nedeniyle online devam etmesi kararı alındı ancak sıradaki maçlar için net bir tarih belirlenmedi.
Flashpoint’den sonra Buğra “Calyx” Arkın’ın takımı Envy, 26 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında Brezilya’nın Rio kentinde düzenlenecek olan Minor turnuvasında boy gösterecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

En Çok Okunan Yerel Haberler

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

KARDEMİR işçileri sağlık çalışanları için alkışladı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Van ile Hakkari'de sağlık çalışanlarına korna ve alkışlı destek

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Kayserispor’dan sosyal mesafe paylaşımı

Osmaniye Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:47
İkindi
16:14
Akşam
18:55
Yatsı
20:10

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Besnek Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Merkez
Kayıklık Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Kadirli
Vatan Eczanesi
Kadirli
Yeşilova Şifa Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Osmaniye'de "Şehitlere saygı" yürüyüşü

Osmaniye'de "Şehitlere saygı" yürüyüşü

Turuncun suyu ekşi, kabuğu reçel, çekirdeği tohumluk oluyor

Turuncun suyu ekşi, kabuğu reçel, çekirdeği tohumluk oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.