Bugün hangi maçlar var? 08 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

DFK Dainava-Garliava
08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan DFK Dainava ile Garliava takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FC Stockholm Internazionale-Vasalund
08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Stockholm Internazionale ile Vasalund takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Angelholms-BK Olympic
08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Angelholms ile BK Olympic takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Jarfalla-IFK Stocksund
08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Jarfalla ile IFK Stocksund takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Utsiktens BK-FC Rosengard
08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Utsiktens BK ile FC Rosengard takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Vila Nova-Botafogo-SP
09 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Vila Nova ile Botafogo-SP takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
America Mineiro-Atletico Goianiense
09 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan America Mineiro ile Atletico Goianiense takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Taftea IK-Umea FC Akademi
08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Taftea IK ile Umea FC Akademi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
FUS Rabat-Difaa El Jadida
08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan FUS Rabat ile Difaa El Jadida takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Wydad Casablanca-Olympic Safi
08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan Wydad Casablanca ile Olympic Safi takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
RS Berkane-Ittihad Tanger
08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan RS Berkane ile Ittihad Tanger takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Olympique Dcheira-Hassania Agadir
08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan Olympique Dcheira ile Hassania Agadir takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
FC Kiffen-Puistolan Urheilijat
08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Finlandiya Kakkonen Ligi liginde oynanacak olan FC Kiffen ile Puistolan Urheilijat takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Atletico Nacional-Junior
09 Haziran Salı 2026 tarihinde Kolombiya Primera - Apertura liginde oynanacak olan Atletico Nacional ile Junior takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Liverpool Montevideo-Cerro Largo
09 Haziran Salı 2026 tarihinde Uruguay Primera - Apertura liginde oynanacak olan Liverpool Montevideo ile Cerro Largo takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
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