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Bugün hangi maçlar var? 08 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 08 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 08 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

DFK Dainava-Garliava

08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan DFK Dainava ile Garliava takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Stockholm Internazionale-Vasalund

08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Stockholm Internazionale ile Vasalund takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Angelholms-BK Olympic

08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Angelholms ile BK Olympic takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Jarfalla-IFK Stocksund

08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Jarfalla ile IFK Stocksund takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Utsiktens BK-FC Rosengard

08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Utsiktens BK ile FC Rosengard takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Vila Nova-Botafogo-SP

09 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Vila Nova ile Botafogo-SP takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

America Mineiro-Atletico Goianiense

09 Haziran Salı 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan America Mineiro ile Atletico Goianiense takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Taftea IK-Umea FC Akademi

08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Taftea IK ile Umea FC Akademi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FUS Rabat-Difaa El Jadida

08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan FUS Rabat ile Difaa El Jadida takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Wydad Casablanca-Olympic Safi

08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan Wydad Casablanca ile Olympic Safi takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

RS Berkane-Ittihad Tanger

08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan RS Berkane ile Ittihad Tanger takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Olympique Dcheira-Hassania Agadir

08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Fas Premier Ligi liginde oynanacak olan Olympique Dcheira ile Hassania Agadir takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

FC Kiffen-Puistolan Urheilijat

08 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Finlandiya Kakkonen Ligi liginde oynanacak olan FC Kiffen ile Puistolan Urheilijat takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Atletico Nacional-Junior

09 Haziran Salı 2026 tarihinde Kolombiya Primera - Apertura liginde oynanacak olan Atletico Nacional ile Junior takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Liverpool Montevideo-Cerro Largo

09 Haziran Salı 2026 tarihinde Uruguay Primera - Apertura liginde oynanacak olan Liverpool Montevideo ile Cerro Largo takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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