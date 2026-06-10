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Bugün hangi maçlar var? 10 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 10 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 10 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Malaga-Las Palmas

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Malaga ile Las Palmas takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Neptunas Klaipeda-Transinvest-2

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Neptunas Klaipeda ile Transinvest-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Afturelding-Stjarnan

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İzlanda Kupası liginde oynanacak olan Afturelding ile Stjarnan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

KuPS-VPS Vaasa

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan KuPS ile VPS Vaasa takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

SJK-Inter Turku

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan SJK ile Inter Turku takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Ilves-Lahti

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Ilves ile Lahti takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Örebro-Sundsvall

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Örebro ile Sundsvall takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Varbergs BoIS-Norrby

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Varbergs BoIS ile Norrby takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Goias-Novorizontino

11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Goias ile Novorizontino takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Ceara SC-Avai FC

11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Ceara SC ile Avai FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Sport Recife-Athletic Club

11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Sport Recife ile Athletic Club takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Cape Town City-Magesi FC

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Güney Afrika PSL liginde oynanacak olan Cape Town City ile Magesi FC takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Independiente Juniors-Cuenca Juniors

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Independiente Juniors ile Cuenca Juniors takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

Gualaceo-Cumbaya FC

10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Gualaceo ile Cumbaya FC takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

El Nacional-CD Santo Domingo

11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan El Nacional ile CD Santo Domingo takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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