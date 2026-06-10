Bugün hangi maçlar var? 10 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Malaga-Las Palmas
10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Malaga ile Las Palmas takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Neptunas Klaipeda-Transinvest-2
10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Neptunas Klaipeda ile Transinvest-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Afturelding-Stjarnan
10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İzlanda Kupası liginde oynanacak olan Afturelding ile Stjarnan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
KuPS-VPS Vaasa
10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan KuPS ile VPS Vaasa takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
SJK-Inter Turku
10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan SJK ile Inter Turku takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Ilves-Lahti
10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Ilves ile Lahti takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Örebro-Sundsvall
10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Örebro ile Sundsvall takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Varbergs BoIS-Norrby
10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Varbergs BoIS ile Norrby takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Goias-Novorizontino
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Goias ile Novorizontino takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Ceara SC-Avai FC
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Ceara SC ile Avai FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Sport Recife-Athletic Club
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Sport Recife ile Athletic Club takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Cape Town City-Magesi FC
10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Güney Afrika PSL liginde oynanacak olan Cape Town City ile Magesi FC takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Independiente Juniors-Cuenca Juniors
10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Independiente Juniors ile Cuenca Juniors takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30
Gualaceo-Cumbaya FC
10 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Gualaceo ile Cumbaya FC takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30
El Nacional-CD Santo Domingo
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan El Nacional ile CD Santo Domingo takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum