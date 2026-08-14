Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Klaksvik-Lech Poznan

Bugün, UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki önemli bir maç gerçekleşecek. Saat 21:00’de Klaksvik ile Lech Poznan karşılaşacak. Her iki takım da grup aşaması için mücadele ediyor. Klaksvik mevcut durumda alt sıralarda yer alıyor. Lech Poznan ise liderlik koltuğunu hedefliyor. Maçın yayıncısı hakkında henüz bilgi yok. İzleyiciler, maçı takip etmek için sabırsızlanıyor. Bu önemli karşılaşma, Avrupa futbolunu takip edenler için heyecan verici olacak. Takımların performansları merakla bekleniyor.

Galatasaray-Çorum FK

14 Ağustos 2026'da saat 21:30'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ligde 9. sırada bulunuyor. Çorum FK ise 5. sırada yer alıyor.

Bu maç, iki takım için de kritik bir öneme sahip. Galatasaray, kayıplarını telafi etmek istiyor. Çorum FK ise galibiyet hedefliyor. Mücadele, beIN Sports kanalı üzerinden yayınlanacak. Taraftarlar, bu heyecan verici maç için sabırsızlanıyor.

Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer

14 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Turka Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer takımları mücadele edecek. Turka Esenler Erokspor, ligde 13. sırada bulunuyor. 1 maçta 1 puan kazandı. Ancak, henüz galibiyet elde etmiş değil. SMS Grup Sarıyer ise 5. sırada yer alıyor. Oynadığı 1 maçta 3 puan kazandı ve galip geldi. Bu mücadele, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak. Spor severleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor.

Wolverhampton-Blackburn Rovers

14 Ağustos Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Wolverhampton ile Blackburn Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Neom SC-Al Fayha

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç var. 14 Ağustos 2026 tarihinde, Neom SC ile Al Fayha karşılaşıyor. Maçın başlama saati 19:00. Neom SC ligde 15. sırada. Al Fayha ise 6. sırada. Bu durum, maçın önemini artırıyor. Futbolseverler, bu maçı dikkatle takip edecek. İki takım arasındaki rekabet ilgi çekici olacak. Neom SC, görece zor bir durumda. Al Fayha ise şampiyonluk yarışında güçlü bir pozisyonda. Maç, heyecan dolu anlara sahne olabilir.

Al Hilal-Al Faysali

14 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç yapılacak. Al Hilal ile Al Faysali karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:00'da başlayacak. Her iki takım da sezonun ilk maçına çıkacak. Lig sıralamasında Al Hilal 8. sırada bulunuyor. Al Faysali ise 7. sırada yer alıyor. Bu önemli karşılaşma, HT Spor ve S Sport+ kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor.

Al Ettifaq-Al-Riyadh

14 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi kapsamında Al Ettifaq ile Al-Riyadh takımları karşılaşacak. Al Ettifaq, lig sıralamasında 4. sırada bulunuyor. Al-Riyadh ise 14. sırada yer alıyor. Bu mücadele, takımlar için büyük bir önem taşıyor. Ligin başlama düdüğüyle birlikte her iki ekip de galibiyet arayacak. Maçın yayıncı bilgileri henüz açıklanmadı. Bu durum merak uyandırıyor. Taraftarlar, mücadeleyi nasıl takip edeceklerini öğrenmek istiyor. Önemli bir maç olduğundan, her iki takım da konsantre olmaya çalışacak. Gözler, sahada olacak.

Telstar-Sparta Rotterdam

14 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Telstar ile Sparta Rotterdam takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Cercle Brugge-Sint Truiden

14 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Cercle Brugge ile Sint Truiden takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Sporting Lizbon-Vitoria Guimaraes

14 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Sporting Lizbon ile Vitoria Guimaraes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

LASK-Ried

14 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan LASK ile Ried takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30