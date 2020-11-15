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Buharkent’e toplu taşıma araçları denetlendi

AYDIN HABERLERİ  | 15.11.2020 11:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Korona virüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgını insan sağlığını tehdit etmeyi sürdürüyor.

Buharkent’e toplu taşıma araçları denetlendi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Korona virüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgını insan sağlığını tehdit etmeyi sürdürüyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs dolayısıyla ülke genelinde sık sık denetimler gerçekleştiriliyor. Buharkent ilçesinde de Korona virüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi. İlgili ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve kişisel hijyen kuralları hatırlatılarak virüs ile mücadelede bu kuralların önemi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Buharkent’e toplu taşıma araçları denetlendi

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