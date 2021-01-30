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Buharkent’te ilk yardım semineri verildi

30.01.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Buharkent ilçesinde Kızılay Aydın Şubesi tarafından ilk yardım semineri düzenlendi.Korona virüs dönemi ile birlikte ilk yardım uygulamaları önem kazandı.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Kızılay Aydın Şubesi tarafından ilk yardım semineri düzenlendi.
Korona virüs dönemi ile birlikte ilk yardım uygulamaları önem kazandı. Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü’nün talebi üzerine ilçede görev yapan kurum ve kuruluşlarda görevli personellere ve muhtarlara yönelik ilk yardım semineri verildi. Türk Kızılay Aydın İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Uzay Tok tarafından katılımcılar acil müdahale ve ilk yardım konularında bilgilendirildi. Sık sık karşılaşılan hastalık ve yaralanmalara karşı müdahaleleri öğrenen katılımcılara seminer sonunda ilk yardım kitapçığı hediye edildi.

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Merkez
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