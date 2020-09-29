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Buharkent’te trafik kazası: 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 29.09.2020 23:19 | Son Güncelleme

Aydın’ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza saat 21.30 sıralarında Ortakçı Mahallesi eski köy yolunda meydana geldi.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 21.30 sıralarında Ortakçı Mahallesi eski köy yolunda meydana geldi. Mustafa Baysan (24) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Baysan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Turgay T. (23) ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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