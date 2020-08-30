Büklüdere Park’ı çalışmalarında sona gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kızılsaray Mahallesi Büklüdere Parkı’nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmasında sona gelindi.

Yeşil alanlardan biri olan Büklüdere Parkı’nda etap etap gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan ve zamanla yıpranan Büklüdere Parkı’ndaki yenileme çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, parkta bulunan yıpranmış oyun grupları, oturma grupları, banklar ve aydınlatma sistemini tamamen yeniledi.

Köprülerde yenilendi

Oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri adına oyun grubunun zeminine kauçuk esnek zemin kaplaması yapıldı. Fitnees aletlerinin de yerleştirildiği park vatandaşların rahatlıkla spor yapabileceği bir hale getirildi. Parkın zamanla yıpranan ve bozulmalar olan yürüyüş yoluna kayrak taşları döşendi. Ekipler ayrıca parkın sulama alt yapısı ile köprüleri de yeniledi. Ekipler parkta peyzaj çalışması gerçekleştirerek, yeşil alan miktarı da arttırıldı.

