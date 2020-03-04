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Büklüdere Parkı’nı yenileniyor

ANTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızılsaray Mahallesi’ndeki Büklüdere Parkı’nda yenileme çalışması başlattı.Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Büklüdere Parkı’nı yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızılsaray Mahallesi’ndeki Büklüdere Parkı’nda yenileme çalışması başlattı.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Büklüdere Parkı’nı yeniliyor. Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan ve zamanla yıpranan Büklüdere Parkı’ndaki düzenleme çalışmaları hafriyat işlemiyle başladı. Parkta bulunan yıpranmış oyun grupları, oturma grupları, banklar ve aydınlatma sistemini tamamen yenilenecek. Parkın ön tarafındaki satış tezgahları da daha modern hale getirilecek. Parkta peyzaj çalışması da gerçekleştirilecek.
Kızılsaray Mahalle Muhtarı Recep Şengül, Büklüdere Parkı’nın kent merkezinde insanların rahat bir nefes aldığı ve çocukların oyun oynayabildiği yeşil bir alan olduğunu ifade ederek, “Parkımız güzel ama uzun yıllardır bakımsız kaldı ve köhneleşti. Elden geçmesi yenilenmesi gerekiyordu. Büyükşehir Belediyemiz bir düzenleme çalışması başlattı. Parkın etrafındaki duvarlar yıkılıyor, oturma yerleri ve ışıklandırmalar yenilenecek yeşillendirmeler yapılacak" dedi.

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