Bulancak Belediyesi 17 milyon liralık içme suyu arıtma tesisi projesi başlattı

Giresun’un Bulancak ilçe Belediyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle su kuyularında su seviyesinin düşmesi sonucu içme suyunda yaşanan kirliliğe önlem almak için 17 milyon liralık bir proje başlattıklarını açıkladı. Sorunu çözünceye kadar da su ücretlerinden 3 tona kadar ücret alınmayacağı bildirildi.

Bulancak Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle, ilçemize içme suyu sağlayan Pazarsuyu deresindeki su debisinin düşmesi ve buna bağlı olarak su kuyularında yaşanan seviye düşüşü, içme sularındaki demir, mangan oranının aşırı artış göstermesine ve evlerimize gelen sularda renk değişikliğine, tortul kirliliğe sebep olmaktadır. Bulancak Belediyesi olarak içme sularımızda yaşanan bu olumsuzluğu gidermek için başlattığımız arıtma tesisi proje çalışmaları bitim aşamasına gelmiştir. Yapım ihalesi de yakında yapılacak olan arıtma tesisimiz KDV dahil 17 milyon liraya mal olacaktır. Ancak arıtma tesisimiz devreye alınıncaya kadar, yukarda belirttiğimiz sebeplerle, vatandaşlarımız içme sularında yaşanan renk değişikliği ve tortul kirlilikle zaman zaman karşı karşıya gelebileceklerdir. Elimizde olmayan sebeplerle oluşan bu olumsuzluk nedeniyle vatandaşlarımızdan özür dilerken, sorunun çözümü için gayretkeş bir çaba içinde olduğumuzda bilinmelidir. Yine bu süreçte, arıtma tesisimiz devreye girinceye ve sorun giderilinceye kadar Belediye meclis kararıyla vatandaşlarımızın mağduriyetini bir nebze giderebilmek adına tahakkuk ettirilen su faturalarından aylık 3 ton su bedeli alınmayacak/düşürülecektir. Arıtma tesisinin en hızlı şekilde bitirilmesi ve devreye alınması için tüm imkanlarımızın seferber edildiğinin bilinmesi hususunu da paylaşırız” denildi.

