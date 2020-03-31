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Bulancak Belediyesi’nden esnaflara su faturası desteği

GİRESUN HABERLERİ  | 31.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

Giresun’un Bulancak ilçe Belediye Başkanı Recep Yakar, işten ayrılanlar ve iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaftan 3 ay su parası alınmayacağını söyledi.Belediye Başkanı Recep Yakar, salgın sebebiyle mağdur olan çalışan ve esnaflara su faturası konusunda destek verdiklerini belirterek “Korona virüsü salgını nedeniyle ilçemizde mağdur olan çalışanlarımıza ve esnafımıza da bir katkı sunmak istedik.

Giresun’un Bulancak ilçe Belediye Başkanı Recep Yakar, işten ayrılanlar ve iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaftan 3 ay su parası alınmayacağını söyledi.
Belediye Başkanı Recep Yakar, salgın sebebiyle mağdur olan çalışan ve esnaflara su faturası konusunda destek verdiklerini belirterek “Korona virüsü salgını nedeniyle ilçemizde mağdur olan çalışanlarımıza ve esnafımıza da bir katkı sunmak istedik. Salgın nedeniyle iş sahibiyken işinden olan çalışanlarımız ve iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımıza bu durumlarını belgelemek koşulu ile süreç boyunca, üç ay boyunca su faturası yansıtmayacağız. Mağdur durumda kalan bu gruptaki vatandaşlarımız durumlarını belgelemek koşulu ile BULASKİ Müdürlüğümüze başvurduklarında bu haktan faydalanabileceklerdir. Bu uygulamamızın bu zor günlerde bir nebzede olsa fayda olacağını düşünüyor, imkânlar dâhilinde her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Biz birlikte Türkiye’yiz. Bu zorlu günlerinde üstesinden birlikte geleceğiz” açıklamalarında bulundu.

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