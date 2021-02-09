Bulancak Belediyesi’nden Pazar esnafına sıcak çorba

Giresun’un Bulancak ilçesinde belediye tarafından, kış boyunca her hafta Salı Pazarı esnafına sıcak çorba dağıtımına başlandı. İlk olarak bu hafta başlatılan çorba dağıtımı Salı Pazarı esnafı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanı Recep Yakar, yaptıkları çorba dağıtımı ile ilgili olarak “Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok proje sürdürüyoruz. Çabamız halkımızın ve esnafımızın yanında olmak ve bir nebze olsun destek verebilmek. Bu soğuk kış günlerinde sabahın erken saatlerinde Salı Pazarımızda bulunan Esnaf kardeşlerimiz, abilerimiz ve ablalarımız güne sıcak çorba içerek başlasınlar istedik. Bizim yaptığımız küçük bir ikram, asıl yorucu iş onların. Bu soğuk kış günlerinde bir nebzede olsun içlerini ısıtıyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun” dedi.

