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Bulancak Belediyesi’nin "Beyaz Masa" birimine günde 100’den fazla müracaat yapılıyor

GİRESUN HABERLERİ  | 26.02.2020 14:38 | Son Güncelleme

Giresun’un Bulancak ilçe Belediyesi’nin vatandaşla olan tüm iletişim ve işlemlerine anında cevap verebilmek için kurulan “Beyaz Masa” birimine günlük 100’den fazla müracaat yapıldığı belirtildi.Beyaz Masa hizmetinin vatandaşın belediye hizmetlerine erişimi ve taleplerinin çözümü noktasında çok önemli bir görevi olduğunu belirten Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, “Beyaz masaya gelen tüm istek, şikayet ve talepler kayıt altına alınarak ve anında değerlendirilerek, ilgili birimlere yönlendirilir ve takibi yapılarak büyük oranda çözümü sağlanır.

Bulancak Belediyesi’nin "Beyaz Masa" birimine günde 100’den fazla müracaat yapılıyor

Giresun’un Bulancak ilçe Belediyesi’nin vatandaşla olan tüm iletişim ve işlemlerine anında cevap verebilmek için kurulan “Beyaz Masa” birimine günlük 100’den fazla müracaat yapıldığı belirtildi.
Beyaz Masa hizmetinin vatandaşın belediye hizmetlerine erişimi ve taleplerinin çözümü noktasında çok önemli bir görevi olduğunu belirten Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, “Beyaz masaya gelen tüm istek, şikayet ve talepler kayıt altına alınarak ve anında değerlendirilerek, ilgili birimlere yönlendirilir ve takibi yapılarak büyük oranda çözümü sağlanır. Günlük 100’ün üzerinde müracaat alınmaktadır. Beyaz masa hizmeti sayesinde vatandaş, en kolay ve hızlı bir şekilde istek ve taleplerini iletme ve çözme imkanı bulmaktadır. Yapılan tüm başvurular kayıt altına alınmakta ve takibi yapılmakta, neredeyse yüzde yüz çözüme ulaştırılmaktadır. Bu oran beyaz masa öncesiyle kıyaslanamaz bile. En önemlisi de, beyaz masa sayesinde vatandaş belediye hizmetlerine 7 gün 24 saat ulaşabilme imkanına sahip olmuştur. Tüm çabamız güzel Bulancak’ımıza ve Bulancak halkına daha fazla ve daha iyi hizmet sunabilmektir” dedi.

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