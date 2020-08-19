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Bulancak Galericiler Sitesi’nde sona doğru

GİRESUN HABERLERİ  | 19.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

Bulancak Belediyesi tarafından Pazarsuyu deresi kenarında yapılan ve sahil yoluna cepheli Bulancak Galericiler Sitesi’nde sona gelinirken, burada bulunan dükkanların satış ve kira yöntemiyle sahiplendirileceği belirtildi.Dükkanların çok kısa bir süre sonra çevre düzenlemeleriyle birlikte hazır olacağını belirten Belediye Başkanı Recep Yakar, Bulancak’ta oto galericiliği yapan esnafla bir araya gelerek, oluşacak talebe göre isteyen esnafın satın alma yoluyla buradan dükkan sahiplenebileceğini, isteyen esnafın da kiralama yöntemiyle yer alabileceğini söyledi.Başkan Yakar "Galericiler sitemizin 10 dönüm alan üzerinde 52 dükkandan oluşan mevcut projesi tamamlanmak üzere.

Bulancak Galericiler Sitesi’nde sona doğru

Bulancak Belediyesi tarafından Pazarsuyu deresi kenarında yapılan ve sahil yoluna cepheli Bulancak Galericiler Sitesi’nde sona gelinirken, burada bulunan dükkanların satış ve kira yöntemiyle sahiplendirileceği belirtildi.
Dükkanların çok kısa bir süre sonra çevre düzenlemeleriyle birlikte hazır olacağını belirten Belediye Başkanı Recep Yakar, Bulancak’ta oto galericiliği yapan esnafla bir araya gelerek, oluşacak talebe göre isteyen esnafın satın alma yoluyla buradan dükkan sahiplenebileceğini, isteyen esnafın da kiralama yöntemiyle yer alabileceğini söyledi.
Başkan Yakar "Galericiler sitemizin 10 dönüm alan üzerinde 52 dükkandan oluşan mevcut projesi tamamlanmak üzere. Buna ilave olarak arka tarafta, Karayollarından kiralama yöntemiyle aldığımız alanda da 25 adet dükkan daha tesis edeceğiz. Burada da ekspertiz, noter, büfe, restoran, oto yıkama, mescit gibi ihtiyaçlara yer vereceğiz. Yine bu alanda çocuklara yönelik trafik eğitim parkı tesis edeceğiz. Tüm proje tamamlandığında bölgeye hitap edecek bir cazibe merkezi haline gelecektir. Biz bu dükkanları sahiplendirirken hem satış hem de kiralama anlamında önceliğimiz Bulancaklı galerici esnafımız olacak ve ihale uygulamalarımızda bunu belirleyici husus olarak şart koşacağız. Burası hayata geçtiğinde hem galerici esnafımız rahat edecek hem de ilçemizin trafik yükü rahatlayacaktır. Galerici esnafımız satın alma ya da kiralama yönünde taleplerini bizlere ne kadar kısa sürede iletirlerse süreçte o kadar hızlı sonuçlanacaktır. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bulancak Galericiler Sitesi’nde sona doğru

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