Bulancak’ta çok sayıda kaçak içki ve sahte içki ele geçirildi

Giresun’un Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 adreste yapılan aramalarda 253 şişe kaçak içki ve 79 litre sahte içki ele geçirildi.

Bulancak ilçesinde 2 farklı adreste polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 79 litre sahte içki, 253 şişe kaçak içki ve 72 paket kaçak tütün ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, 633 adet etiketsiz boş içki şişesi, bin 344 adet bilyeli şişe kapağı, 176 adet marka yazılı şişe etiketi, 216 adet bandrol, 1 adet plastik leğen, 1 adet plastik huni, 1 adet plastik maşrapa ele geçirildi.

Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ele geçirilen suç unsurları ile alakalı 2 yabancı uyruklu şahsa ‘5607 SKM’ kanununa muhalefetten işlem yapıldı. 2 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edileceği bildirildi.



