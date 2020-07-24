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Bulancak’ta yapılacak olan Millet Bahçesi için ilk kazma vuruldu

GİRESUN HABERLERİ  | 24.07.2020 13:44 | Son Güncelleme

Giresun’un Bulancak ilçesinde Sarayburnu Camii yanına yapılacak olan ve 300 iş gününde tamamlanması planlanan 27 milyon 500 bin lira bütçeli Millet Bahçesi projesi alanında bulunan ve kamulaştırmaları tamamlanan evlerin yıkımına başlandı.2017 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Sarayburbu Camii’nin doğusunda bulunan alana yapılacak Millet Bahçesi için ilk kazma vuruldu.

Giresun’un Bulancak ilçesinde Sarayburnu Camii yanına yapılacak olan ve 300 iş gününde tamamlanması planlanan 27 milyon 500 bin lira bütçeli Millet Bahçesi projesi alanında bulunan ve kamulaştırmaları tamamlanan evlerin yıkımına başlandı.
2017 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Sarayburbu Camii’nin doğusunda bulunan alana yapılacak Millet Bahçesi için ilk kazma vuruldu. İhalesi tamamlanan ve müteahhit firmaya yer teslimi yapılan proje alanındaki deniz evlerinin yıkımı Bulancak Belediyesi tarafından gerçekleştirilirken, şantiye binasını kuran firma yapım çalışmalarına başlayacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan ve 300 iş gününde tamamlanacak olan proje 27 milyon 500 bin liraya mal olacak. Sarayburnu Camiinin doğusunda bulunan 5 bin 336 m2 inşaat alanına hizmet binası, kütüphane, restoran, su deposu, yeraltı ve üstü otoparklar ile 31 bin 312 m2 alanda genel altyapı işleri ve rekreasyon alanları yapılacak.
Belediye Başkanı Recep Yakar, “İnşallah bir yıl gibi kısa bir sürede Bulancak’ta Karadeniz bölgesinin en güzel Millet Bahçelerinden birini hizmete açacağız. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve ilimiz Milletvekillerimize teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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