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Bulanık belediyesi ilçedeki işletmeleri denetledi

MUŞ HABERLERİ  | 11.04.2020 16:07 | Son Güncelleme

Muş’un Bulanık Belediyesi ekipleri tarafından Korona virüsü nedeniyle vatandaşların daha kaliteli ve daha temiz koşullarda hizmet alması için esnaf denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur içinde alışveriş yapması için ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği ve kaldırımların işgal edilmesi konusunda incelemeler ve denetim yapıyor.

Muş’un Bulanık Belediyesi ekipleri tarafından Korona virüsü nedeniyle vatandaşların daha kaliteli ve daha temiz koşullarda hizmet alması için esnaf denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.
Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur içinde alışveriş yapması için ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği ve kaldırımların işgal edilmesi konusunda incelemeler ve denetim yapıyor. Zabıta ekipleri, gıda üretim yasasına göre hareket etmeyen iş yerleri uyarılarak yapılan kontrollerde uyarı dikkate alınmamışsa cezai işlem uyguluyor. Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan zarar görmemesi için sürdürüldüğünü ifade eden Bulanık Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, “İş yerlerinin genel kurallara ve iş yeri türüne göre özel hususlara uyup uymadığına, işletmenin gerekli izinlerinin olup olmadığına ve ürünlerin saklanma koşullarına bakıyoruz. Denetimlerimizde olumsuzlukların tespiti halinde gerekli uyarıları yapıyoruz. Amacımız ilçe halkımızın özellikle Korona virüsü salgınının yayılmasına karşı sağlıklı, temiz ve güvenilir bir hizmet almasıdır. Vatandaşların sağlığı, huzuru ve esenliği her şeyden önemlidir" dediler.
Korona virüs salgının yayılmasından itibaren titiz bir şekilde görevlerini yerine getiren zabıta ekipleri, özellikle lokantaların paketleme ve marketlerin poşetleme işlemlerini denetleyerek gerekli ikazları yaptı. Çarşı esnafın bu konuda gerekli duyarlılığı gösterdiğini açıklayan zabıta müdürlüğü ekipleri, üzerlerine düşen görev sorumluluğun bilinci ile hareket ettiklerini, ellerinden gelen özveriyi göstererek yaşadıkları bu zorlu süreçte işlerinin başında ve sahada olmaya devam edeceklerini belirtiler.

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