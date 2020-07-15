YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Bulanık’ta 15 Temmuz Nöbeti

Bulanık’ta 15 Temmuz Nöbeti

MUŞ HABERLERİ  | 15.07.2020 23:59 | Son Güncelleme

Muş’un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ziyaret edildi.Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, şehit ailelerini beraberindeki heyetle ziyaret etti.

Muş’un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ziyaret edildi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, şehit ailelerini beraberindeki heyetle ziyaret etti. Etkinlik kapsamında şehitler adına Merkez Camisi’nde Kur’an’ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Akşam saatlerinde başlayan demokrasi nöbeti Bulanık Hükümet Konağı önünde 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sinevizyon gösterisi ile başlayan program Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. İlidi, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016’da yani bugün dört yıl önce ülkemiz büyük bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldı. Fethullahçı terör örgütü tarafından oldu. 15 Temmuz öyle basit bir darbe teşebbüsü değildi. Az önce izlediniz vatandaşımız maytap ve pet şişe ile karşılık veriyor. Kendini tankların önüne atıyor. Teyzelerimiz kamyonlar kullanıyor. İbretlik verici görüntüler. 251 vatandaşımız şehit oldu. Ben şehitlerimize rahmet gazilerimize de minnet duygusunu iletmek istiyorum. Kıymetli hazirun gerek iç mihraklara, Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine, gerekse dış mihraklara halkımız öyle bir cevap verdi ki, bu ülkede bir daha darbe yapılamaz. Yani halkın iradesi al aşağı edilemez. Defalarca denendi ve kısmi olarak da başarılı olundu. 1960’da, 1980’de ve 2007 post modern darbesinde bunlar gerçekleştirildi. Ama halkımız 2016 yıllında buna ’dur’ dedi. Artık darbelere ve teşebbüslere ülkemizde geçit yok. Ben bu duygular içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnettarlıklarımızı sunuyorum" dedi.

15 Temmuz Şehitleri’ni Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İldi, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdür Mesut Irmak, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve yönetimi, İlçe Müftüsü Murat Karanci, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
PARTNER Hande'den tavan pozu Hande'den tavan pozu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muş Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:10
Sabah
04:55
Öğle
12:25
İkindi
16:19
Akşam
19:45
Yatsı
21:23

Muş Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Yeni Yaşam Eczanesi
Merkez
Samra Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Muşlu iş adamı Bingöl’den Muş’a 5 bin kişi kapasiteli aş evi müjdesi

Muşlu iş adamı Bingöl’den Muş’a 5 bin kişi kapasiteli aş evi müjdesi

Başkan Ömeroğlu mazbatasını alarak göreve başladı

Başkan Ömeroğlu mazbatasını alarak göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.