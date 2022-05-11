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Bulanık'ta ailesiyle ot toplamaya giderken kaybolan çocuğu jandarma buldu

11.05.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulanık'ta ailesiyle ot toplamaya giderken kaybolan çocuğu jandarma buldu

MUŞ(AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde ailesiyle ot toplamaya gittiği sırada kaybolan çocuk, jandarma ekipleri tarafından soğuktan etkilenmiş halde bulundu.

İlçeye bağlı Köprüyolu köyünde ot toplamaya gittiği esnada kaybolan 8 yaşındaki Devran Demir'i bulamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Demir, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu köyden 5 kilometre uzaktaki Yukarı Akçakaynak köyü yakınlarında bitkin ve soğuktan etkilenmiş halde bulundu.

Devriye aracı ile ambulansa alınarak bir süre ısınması sağlanan Demir, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Çocuklarına kavuşan aile fertleri, jandarmaya teşekkür etti.

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