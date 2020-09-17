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Bulanık’ta İlköğretim Haftası kutlandı

MUŞ HABERLERİ  | 17.09.2020 17:37 | Son Güncelleme

Muş’un Bulanık ilçesinde "İlköğretim Haftası" törenle kutlandı.Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Milli Eğitim Şube müdürleri Mustafa Ergen ve Ali Çiçekli İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi’yi makamında ziyaret edilerek İlköğretim Haftası anısına çiçek takdim ettiler.

Muş’un Bulanık ilçesinde "İlköğretim Haftası" törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Milli Eğitim Şube müdürleri Mustafa Ergen ve Ali Çiçekli İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi’yi makamında ziyaret edilerek İlköğretim Haftası anısına çiçek takdim ettiler.

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